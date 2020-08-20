Судья из ВКО рассказал, зачем его коллеги стали комментировать свои приговоры в соцсетях

Онлайн брифинги позволяют снять градус непонимания и кривотолки касательно деятельности судей.

В последнее время судьи стали комментировать вынесенные приговоры в прямом эфире в соцсетях. Об этом новом тренде рассказал судья-координатор ВКО Елдос Жумаксанов, сообщает zakon.kz.

Прибегнуть к столь необычной подаче судебной информации нас натолкнули несколько факторов. В их числе – участившиеся случаи искажения информации из зала суда некоторыми СМИ и блогерами. Им в век высоких технологий доверяют больше. В итоге, неверное, складывается порой негативное общественное мнение о работе судей и судебной системы в целом.

Собирать брифинги в зданиях сейчас не безопасно, а при разъяснении судебного акта после оглашения в судебном заседании присутствуют только его участники. Представители СМИ не всегда могут участвовать на процессах из-за техограничений, но даже присутствуя при оглашении приговора и получив пресс-релиз суда, не всегда правильно отображают суть вынесения судебного акта.

К сожалению, многие люди, в том числе и некоторые СМИ, имеют отдаленное представление о процессуальных нормах, правоприменении и судебной практике. Возникла реальная необходимость практически на пальцах разъяснять, на каких нормах закона основан судебный акт, обоснованы или не обоснованы доводы стороны обвинения и защиты, почему судом применены или не применены конкретные статьи законов, на которые они указывали.

Площадка Facebook позволяет не ограничивать аудиторию, распространять информацию официально на аккаунте суда лично судьей, рассмотревшего данное дело. Выборность темы брифинга обуславливается фактором обсуждаемости конкретного дела в обществе. За 10 дней проведено 4 брифинга судами Алматы, Костанайской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. Их проведение позволило снять градус непонимания и кривотолков касательно деятельности судей.

Брифинги дисциплинируют и самих судей: пройдя экспресс-тренинг, они вырабатывают умение выделять главное, доступно разъяснять принятое решение, и немаловажно четкое произношение. Все это, конечно, необходимо судье в дальнейшем в работе.

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