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Привез зарплату рабочим - в Костанайской области ограбили предпринимателя

В полицию позвонили рабочие, которые выбежали из строящегося дома на шум и крики.

Фото : Polisia.kz20 августа 2020, 18:52

Разбойное нападение было совершено еще 11 июля. Житель областного центра приехал на строящийся объект, для того чтобы выдать зарплату рабочим. К нему подошли двое незнакомцем. Мужчину избили, вырвали из рук барсетку и скрылись, сообщает zakon.kz.

В полицию позвонили рабочие, которые выбежали из строящегося дома на шум и крики.

Наряд патрульной полиции и оперативно-следственная группа прибыли на место происшествия в течение трех минут. Потерпевший указал полицейским, в какую сторону побежали подозреваемые. Одного задержали сразу, другому тогда удалось скрыться. Его задержали через двое суток.

Это оказались жители города Тобыл в возрасте 24 и 27 лет, ранее судимые. Следователем уголовное дело было расследовано в кратчайшие сроки и направлено суд. Сегодня, 20 августа им вынесли приговор, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Потерпевший Альберт Залалов написал благодарственное письмо в адрес следователя Даны Маляниной, оперуполномоченных Арлана Масакбаева и Озбекали Кали.

Хочу отметить профессионализм полицейских и оперативное раскрытие, быстрое и качественное расследование уголовного дела, - написал Альберт Залалов.


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