Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Отмечается, что прививка противопоказана беременным и кормящим.

Центр имени Гамалеи, в которой разработали российскую вакцину от коронавируса, опубликовал инструкцию по вакцинации. В документе названы побочные эффекты прививки, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Побочными действиями могут быть озноб, повышение температуры, головная боль и общее недомогание. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов.

Прививку должны делать в местах, оснащенных средствами противошоковой терапии. Срок годности вакцины — полгода, риск передозировки оценивается как крайне низкий. Специфических антидотов к препарату не существует, - говорится в сообщении.

Отмечается, что прививка противопоказана беременным и кормящим, а также если есть:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту;



- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

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