Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса
Отмечается, что прививка противопоказана беременным и кормящим.
Фото : РИА Новости20 августа 2020, 19:24
Центр имени Гамалеи, в которой разработали российскую вакцину от коронавируса, опубликовал инструкцию по вакцинации. В документе названы побочные эффекты прививки, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Побочными действиями могут быть озноб, повышение температуры, головная боль и общее недомогание. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов.
Прививку должны делать в местах, оснащенных средствами противошоковой терапии. Срок годности вакцины — полгода, риск передозировки оценивается как крайне низкий. Специфических антидотов к препарату не существует, - говорится в сообщении.
Отмечается, что прививка противопоказана беременным и кормящим, а также если есть:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания.
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