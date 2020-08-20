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Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Президенту рассказали о том, что все работы были проведены по согласованию с ЮНЕСКО.

Фото : Акорда20 августа 2020, 19:41

Глава государства ознакомился с результатами реставрационных работ, проведенных с сохранением исторического облика купола мавзолея, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В частности, отрегулированы вентиляционные слои, в месте соединения с восемью гранями под куполом проведены гидроизоляционные работы. Также восстановлены исторические объекты на территории государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан", перед мавзолеем обустроена садовая зона для туристов.

Президенту рассказали о том, что все работы были проведены по согласованию с ЮНЕСКО.


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