Беларусь проведет военные учения у границ Польши и Литвы

Глава Минобороны республики отметил, что вооруженные силы "боеготовы", и их моральный дух высок.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на Гродненском направлении, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. Это решение утверждено президентом Александром Лукашенко.

В Центре стратегического управления Минобороны Хренин заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки, отмечается в сообщении.

Мы видим, что идет вмешательство во внутренние дела государства. Получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить, — заявил Хренин.

Он добавил, что вооруженные силы "боеготовы", и их моральный дух высок.

Между тем, власти самого Гродно выполнили требования протестующих и создали Совет общественного согласия. В него вошли представители гражданского общества, органов исполнительной и законодательной власти. Жителям города разрешили проводить митинги в центре Гродно, а местная милиция принесла участникам протестов извинения.

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