Токаев ознакомился с работой Визит-центра в Туркестане

В Визит-центре работают 54 человека.

Касым-Жомарт Токаев посетил Визит-центр в Туркестане. Президенту представили единую систему электронных билетов для посещения туристических объектов, маркетинговую информацию и аудиогиды для посетителей, передает zakon.kz.

Пресс-служба Акорды сообщает, что в Визит-центре, расположенном на площади 2092 квадратных метра, работают 54 человека. Они будут в соответствии с современными требованиями оказывать справочные услуги туристам, приезжающим в Туркестан.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с экспозицией, расположенной в зале «Казахское ханство», а также посетил выставку старинных ковров ручной работы.





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