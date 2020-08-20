Главе государства рассказали о социально-экономическом развитии Туркестана

Токаеву также сообщили о принимаемых мерах по борьбе с эпидемией COVID-19 и о работе местного ситуационного центра.

Президент посетил новый парк "Жібек жолы" площадью 32 гектара, построенный при поддержке Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей. Здесь состоялась презентация ряда реализуемых в городе проектов, сообщает zakon.kz. со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован о ходе строительства нового международного аэропорта Туркестана. Воздушная гавань будет возведена и сдана в эксплуатацию до конца года.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев представил Касым-Жомарту Токаеву проекты, направленные на использование водных ресурсов региона и развитие горнолыжного комплекса "Каскасу".

Аким области Умирзак Шукеев доложил о социально-экономическом ситуации в областном центре, осуществлении проектов в сфере культуры и духовной жизни, а также об объемах привлекаемых инвестиций. Главе государства также сообщили о принимаемых мерах по борьбе с эпидемией COVID-19 и о работе местного ситуационного центра.

В завершение поездки Президент ознакомился с работами, которые ведутся в административно-деловом центре Туркестанской области.

Туркестан – колыбель казахского народа, духовный и исторический центр страны, символ единства всех тюркских народов. За два года сделано немало для возрождения экономики и социальной сферы Туркестанской области. Уверен, у этого стратегически важного региона – большое будущее. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 20, 2020

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