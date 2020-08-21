Instagram запустил функцию QR-код

Основная идея состоит в создании QR-кодов компаниями, чтобы клиенты могли быстро открыть их учетную запись Instagram.

Теперь в приложении можно создавать QR-коды, которые можно будет сканировать с помощью любого приложения камеры с поддержкой этой функции, чтобы быстро получить доступ к профилю, сообщает zakon.kz.

Как передает The Verge, основная идея состоит в создании QR-кодов компаниями, чтобы клиенты могли быстро открыть их учетную запись Instagram. Оттуда люди могут видеть часы работы магазинов, покупать товары или просто следить за аккаунтом.

QR-код генерируется в настройках меню аккаунта. Новая функция будет полезна для владельцев бизнес-страниц, так как получившийся QR-код можно распечатать или нанести на рекламную продукцию.

Схожая функция — Nametags — была на сервисе и ранее, однако сканировать QR-коды можно было только через камеру в Instagram. Сейчас Nametags полностью отключена.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!