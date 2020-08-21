Арестованного в Казахстане узбекского оппозиционера депортировали на родину

В Узбекистане ему предъявили обвинение в торговле людьми.

Активист узбекской оппозиционной партии "Эрк" ("Воля") Хуррам Бердиев, арестованный в феврале 2020 года в Казахстане, депортирован на родину, сообщает zakon.kz со ссылкой на Фергана.

Согласно постановлению суда в казахстанском Шымкенте, Бердиев был объявлен в международный розыск в феврале, вскоре после этого его задержали и отправили в СИЗО в Казахстане.

Задержанного выслали в Узбекистан 17 августа после снятия карантина. В ГУВД опровергли версию о том, что задержание связано с оппозиционной деятельностью Бердиева.

В Узбекистане ему предъявили обвинение в торговле людьми по уголовному делу, возбужденному в 2013 году.

Сообщаем, что Хуррам Бердиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Торговля людьми"). Других обвинений ему не предъявлено, — говорится на сайте Главного управления внутренних дел Ташкента.

По версии силовиков, в конце 2013 года в правоохранительные органы Узбекистана обратились двое граждан страны, которые утверждали, что в августе их обманом заманили в Шымкент, пообещав высокооплачиваемую работу, затем отобрали паспорта и заставили работать на стройке без зарплаты, как рабов.

Узбекская активистка и член партии "Эрк" Дилором Исокова, которая присутствовала на суде в Узбекистане, назвала обвинения сфабрикованными.

Люди, которые утверждали, что были порабощены и проданы, отправляли деньги родственникам в Узбекистан и разговаривали по телефону. Подтверждением тому являются документы, полученные от служб денежных переводов и телефонных компаний Казахстана, - заявила она.

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