Пожарные спасли 4 человек из горящей многоэтажки в Каскелене

Было эвакуировано 20 человек.

Вечером 20 августа 2020 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о пожаре в городе Каскелен по улице Каскелен Батыра, сообщает zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно в 17:46 часов были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытию на место вызова в 17:55 часов было установлено, что по вышеуказанному адресу в 40 квартирном, 5 этажном жилом доме на 5 этаже в однокомнатной квартире площадью 48 кв.м. произошел пожар. Горела мебель, домашние вещи, - говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.

Пожарные спасли 4 человек из горящего дома. Пожар был локализован пожарными в 18:27 часов и ликвидирован 18:32 часов.

Сотрудниками ДЧС Алматинской области было эвакуировано 20 человек, спасено 4 человека (хозяйка квартиры 1970 года рождения и трое ее соседей - отец 1991 г.р., мать-1996 г.р. и их сын 2020 г.р.). Самоэвакуировались 50 человек.

Во время спасения людей из пожара отличились: начальник караула пожарной части №7 капитан гражданской защиты Н. Байтереков и пожарный этой же части, рядовой г.з. Нусупбеков Е..

Владелица квартиры была сразу же доставлена в ЦРБ Каскелена, в отделение реанимации с признаками отравления продуктами горения, где, к сожалению, не приходя в сознание, скончалась. Причина пожара устанавливается, на месте работает пожарная лаборатория.

ДЧС Алматинской области убедительно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту:

- не использовать неисправные бытовые электроприборы, ветхую, или неисправную электропроводку, электронагревательные приборы кустарного изготовления;

- не допускать перегрузки электросети;

- не проявлять беспечности при обращении с огнём, особенно в нетрезвом состоянии;

- не курить лежа в постели, не разбрасывать окурки;

- соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.

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