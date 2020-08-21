Rixos Актау все же проверили

Руководству даны разъяснения по вопросу соблюдения требований, а так же права и обязанности субъекта при осуществлении контроля и надзора.

Мобильная мониторинговая группа в составе специалистов санитарных служб, акимата и представителей СМИ провела плановую проверку территории курортной зоны Rixos Актау на предмет соблюдения санитарных норм, передает zakon.kz.

Были проверены места общественного питания на территории отеля, а также бассейны и прилегающие территории. С персоналом Rixos Актау проведена разъяснительная работа. Как подчеркнули представители курорта, ими прилагаются все усилия по соблюдению санитарных норм, сообщили в РСК Мангистауской области.

Как рассказал менеджер отеля Серик Исагалиев, проверка начинается с момента прибытия гостей в аэропорт, где действует "ресепшн деск" отеля. Специалисты измеряют температуру прибывших гостей тепловизором, затем на гостиничном транспорте они доезжают до отеля. У входа в отель гостей снова проверяют тепловизорами. Далее производится дезинфекция багажа. Что касается номеров, там также производится регулярная дезинфекция. В ресторанах и барах строго соблюдаются все нормы. В нашем отеле есть санитарный врач. При проявлении любых симптомов, будем вызывать скорую помощь.

Мобильной группой в составе представителей акимата, санитарной службы, сотрудников полиции и прессы проведена рейдовая проверка отеля Rixos на предмет соблюдения режима карантина и дезинфекционного режима. Руководству даны разъяснения по вопросу соблюдения требований, а так же права и обязанности субъекта при осуществлении контроля и надзора, сказала Асима Жарылгасова, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.

Ранее сообщалось, что санврачи три раза не могли попасть на территорию отеля для проверки.

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