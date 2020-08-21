Квоту на прием оралманов в регионы Казахстана установили на 2020 год
Также установлена квота на прием переселенцев.
Фото : fergana.news21 августа 2020, 09:28
Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 17 августа 2020 года установил региональную квоту приема оралманов и переселенцев на 2020 год, передает zakon.kz.
Так, региональная квота приема оралманов на 2020 год составила в количестве 1 378 человек.
При этом региональная квота приема переселенцев на 2020 год установлена в количестве 4 750 человек.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036842-606cb58fac01ccbed4ae2688b7496356
Сейчас читают