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Квоту на прием оралманов в регионы Казахстана установили на 2020 год

Также установлена квота на прием переселенцев.

Фото : fergana.news21 августа 2020, 09:28

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 17 августа 2020 года установил региональную квоту приема оралманов и переселенцев на 2020 год, передает zakon.kz.

Так, региональная квота приема оралманов на 2020 год составила в количестве 1 378 человек.

При этом региональная квота приема переселенцев на 2020 год установлена в количестве 4 750 человек.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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