Шахматный турнир стартует в Казахстане

Главная задача мероприятия – поддержать отечественные таланты, которые в период карантина и закрытых международных границ нуждаются в качественной турнирной практике.

С 28 по 30 августа АО "НУХ "Байтерек", Академия шахмат Дармена Садвакасова и Ассоциация "Болашақ" организуют детский онлайн-турнир по быстрым шахматам – Кубок международного гроссмейстера Дармена Садвакасова. В соревновании, посвященном Дню Конституции Республики Казахстан, ожидается участие порядка 600 юных казахстанских дарований, сообщает zakon.kz.

Главная задача мероприятия – поддержать отечественные таланты, которые в период карантина и закрытых международных границ нуждаются в качественной турнирной практике.

Соревнование проводится среди юношей и девушек в трех возрастных группах: 2002-2005, 2006-2009 г.р., а также 2010 г.р и младше. Призовой фонд составит 2,6 млн тенге. При этом для юношей и девушек установлены отдельные призы.

Турнир состоится на игровой платформе lichess.org в 9 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 15 минут + 10 секунд за ход каждому участнику до конца партии.

Заявки для участия в соревновании принимаются на электронную почту dscup2020@gmail.com, срок регистрации - не позднее 24 августа до 18:00 по времени Нур-Султана. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность, и номер мобильного телефона. На сегодня зарегистрировано уже более 200 игроков.

Главным судьей турнира является международный арбитр, мастер ФИДЕ Ержан Шакенов. Античитерскую комиссию возглавляет международный гроссмейстер Ануар Исмагамбетов. Задача комиссии - обеспечить честную игру и не допустить различных нарушений, связанных со сторонними подсказками и использованием компьютерных программ. Борьба с читерством — главный вызов современных шахмат.

Подробную информацию о регистрации, судействе, распределении призов, работе судейской и античитерской комиссий можно узнать из регламента соревнований.

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