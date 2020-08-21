Мужчина украл лотерейные билеты и пришел за выигрышем в тот же магазин
Продавцы опознали его и вызвали полицию.
Фото : Pixabay21 августа 2020, 09:47
27-летний житель Клируотера, штат Флорида, Герберт МакКлилан украл из магазина 13 лотерейных билетов с моментальным розыгрышем, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.
Спустя несколько часов он обнаружил, что выиграл 30 долларов (12 тысяч тенге). Он вернулся в тот же магазин, чтобы забрать свой приз.
Работники опознали вора и позвонили полицейским.
Мужчину арестовали за совершение мелкого преступления, сообщается на странице Департамента полиции Клируотера в Facebook.
Под публикацией пользователи соцсети были удивлены действиям преступника.
Он вернулся в тот же магазин? Стоп. Вы все выдумали, - написала Патрисия Норрис.
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