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Мужчина украл лотерейные билеты и пришел за выигрышем в тот же магазин

Продавцы опознали его и вызвали полицию.

Фото : Pixabay21 августа 2020, 09:47

27-летний житель Клируотера, штат Флорида, Герберт МакКлилан украл из магазина 13 лотерейных билетов с моментальным розыгрышем, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Спустя несколько часов он обнаружил, что выиграл 30 долларов (12 тысяч тенге). Он вернулся в тот же магазин, чтобы забрать свой приз.

Работники опознали вора и позвонили полицейским.

Мужчину арестовали за совершение мелкого преступления, сообщается на странице Департамента полиции Клируотера в Facebook.

Под публикацией пользователи соцсети были удивлены действиям преступника.

Он вернулся в тот же магазин? Стоп. Вы все выдумали, - написала Патрисия Норрис.


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