В погребе держала молодую казахстанку родня мужа в Кыргызстане

Мать и сестра мужа казахстанки вины не признали, а ее супруг заявил, что поднял на свою молодую жену руку после ссоры из-за ревности.

19-летняя казахстанка, проживавшая с мужем и его родителями в Кыргызстане, заявила о насилии с их со стороны. Сейчас в кыргызский город Токмак из Казахстана приехал ее отец, сообщает zakon.kz со ссылкой на baigenews.kz.

Сообщается, что в милицию девушка обратилась самостоятельно еще 11 августа. Она заявила, что родственники мужа периодически избивают ее, а свекровь заставляет сидеть в погребе без еды и воды.

Сотрудники УВД Чуйской области установили, что в подвал невестку отправляли после каждой ссоры. Отмечается, что крышку от подпола не закрывали, но выходить без разрешения девушка боялась.

Издание пишет, что, хотя факт и был зарегистрирован в правоохранительных органах, милиция не начинала расследования, поскольку казахстанка ждала приезда отца, чтобы решить, что делать дальше. Расследовать дело будут по статье "Хулиганство".

Отец 19-летней девушки серьезно настроен привлечь всех виновных к уголовной ответственности, он тоже написал заявление на своего зятя, который ранее уже был женат и разведен из-за семейного насилия, - цитирует издание собственный источник в силовых структурах.

Уже известно, что мать и сестра мужа казахстанки вины не признали, а ее супруг заявил, что поднял на свою молодую жену руку после ссоры из-за ревности. Экспертиза же подтвердила, что здоровью девушки нанесен легкий вред. Расследование продолжается.

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