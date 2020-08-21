100 счастливых новоселов

Ключи от заветных квадратных метров новоселам были вручены интерактивном формате.

Сразу 100 семей работников Атырауского НПЗ получили ключи от новых квартир в жилом комплексе Victory park в нефтяной столице. Большинство из тех, кто получил благоустроенное жилье, – перспективные молодые специалисты инженерно-технического состава, которые хорошо зарекомендовали себя в работе и успешно справляются как с текущими задачами производства, так и с актуальными для АНПЗ видами деятельности по развитию нефтепереработки и нефтехимии.



Ключи от заветных квадратных метров новоселам были вручены интерактивном формате.

Событие приурочено к 75-летию АНПЗ, которое отмечается в сентябре этого года.

С целью привлечения и закрепления на заводе перспективных работников на АНПЗ действует корпоративная жилищная программа, которая успешно реализуется, в том числе, и среди молодых специалистов. К слову, таковыми являются 30% сотрудников завода.

Жилой дом, где обоснуются новоселы, принадлежит к сегменту жилья категории "комфорт плюс". Оно расположено в самой живописной и экологически благоприятной части города – на набережной реки Урал, в районе Парка Победы. Комфортабельные 1-4-х комнатные квартиры имеют площадь от 49,96 до 124,34 квадратных метров и сданы "под ключ".

На территории ЖК создана качественная инфраструктура для отдыха и здорового образа жизни. Для малышей во дворе размещена детская площадка. Здесь же установлена спортивная площадка. Во дворе предусмотрена подземная парковка.

Один из счастливых обладателей новой квартиры – старший операционный координатор ПАУ Абат Абилхайров.

Я очень благодарен руководству завода! Завод дал мне возможность воспользоваться жилищной программой, которая поддерживает молодые семьи. Это лучший стимул работать с полной отдачей, развиваться в профессиональном отношении и быть благодарным предприятию за повышение качества жизни работников.

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