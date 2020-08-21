С начала августа пневмонией с признаками КВИ заболели 21 264 казахстанца

За прошедшие сутки зафиксированы 723 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

В Казахстане с 1 по 21 августа зарегистрировано 21 264 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ, сообщает zakon.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 21 264, летальных случаев - 243, выздоровевших – 2139, - говорится в сообщении Минздрава.

За прошедшие сутки зафиксированы 723 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 2139 человек выздоровели.

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