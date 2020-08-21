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Воры ограбили музей ниндзя в Японии

Музей является популярной туристической достопримечательностью.

Фото : trendymen.ru21 августа 2020, 10:24

В Японии был совершен налет на музей ниндзя. Воры унесли с собой более миллиона иен (более 4 млн тенге), передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Музей ниндзя Ига-рю в центральной Японии посвящен истории знаменитого клана ниндзя Ига.

Сигнализация сработала в 01:30 по местному времени (19:30 по Нур-султану). Сотрудники вызвали полицию.

Офицеры обнаружили, что дверь офиса была взломана чем-то вроде лома, а 150-килограммовый сейф отсутствовал.

По данным музея, в сейфе хранились деньги от вступительных взносов примерно 1100 человек.

Музей является популярной туристической достопримечательностью. Посетителям рассказывают историю о ниндзя, их вооружении, а также показывают шоу.


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