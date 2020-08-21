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Что такое административные процедуры и судопроизводство по АППК

Ведущий вебинара Таир Назханов

Фото : pixabay.com21 августа 2020, 11:00

Дамы и господа!

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Административные процедуры и судопроизводство по Административному процедурно-процессуальному кодексу".

Вы узнаете:
- Что такое административная процедура, в чем состоят ее особенности
- Как проводится административное производство
- На конкретном примере обжалования акта налоговой проверки разберемся, как сейчас обстоят дела в противостоянии гражданина государственным органам и что изменится через год с введением в действие нового АППК.

Ведущий вебинара – Таир Назханов, известный казахстанский адвокат, член Президиума АГКА, управляющий партнер Адвокатской конторы "Назханов и Партнеры".


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