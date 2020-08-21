Что такое административные процедуры и судопроизводство по АППК

Ведущий вебинара Таир Назханов

Дамы и господа!

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Административные процедуры и судопроизводство по Административному процедурно-процессуальному кодексу".

Вы узнаете:

- Что такое административная процедура, в чем состоят ее особенности

- Как проводится административное производство

- На конкретном примере обжалования акта налоговой проверки разберемся, как сейчас обстоят дела в противостоянии гражданина государственным органам и что изменится через год с введением в действие нового АППК.

Ведущий вебинара – Таир Назханов, известный казахстанский адвокат, член Президиума АГКА, управляющий партнер Адвокатской конторы "Назханов и Партнеры".

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