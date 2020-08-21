Что такое административные процедуры и судопроизводство по АППК
Ведущий вебинара Таир Назханов
Фото : pixabay.com21 августа 2020, 11:00
Дамы и господа!
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Административные процедуры и судопроизводство по Административному процедурно-процессуальному кодексу".
Вы узнаете:
- Что такое административная процедура, в чем состоят ее особенности
- Как проводится административное производство
- На конкретном примере обжалования акта налоговой проверки разберемся, как сейчас обстоят дела в противостоянии гражданина государственным органам и что изменится через год с введением в действие нового АППК.
Ведущий вебинара – Таир Назханов, известный казахстанский адвокат, член Президиума АГКА, управляющий партнер Адвокатской конторы "Назханов и Партнеры".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036858-224ad3636aeacbaa1ff12bba04d92dde
Сейчас читают