Появилось видео ограбления заправки в Нур-Султане 

Начато досудебное расследование.

В Нур-Султане ограбили заправку , сообщает zakon.kz. .

В ходе расследования установлено, что мужчина периодически приходил заработать на заправку, оказывая услуги пистолетчика (заправщика), а иногда мыл лобовые стекла авто за мелочь.

15 июля текущего года подозреваемый попросился на АЗС переночевать, так как не имел постоянного местожительства, ютясь у различных людей взамен за оказанную помощь по хозяйству. Работники согласились и оставили его на ночь по причине отсутствия в тот день пистолетчика. Когда настала глубокая ночь, около 04.30 часов, он, выйдя из подсобного помещения, направился на кассу. Пользуясь тем, что кассир заснула, путем свободного доступа тайно похитил денежные средства, после чего скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в ДП города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 18 августа данный подозреваемый был задержан в ВКО. После чего был доставлен в столицу и дал признательные показания.

Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обратиться в Департамент полиции г.Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69; 71-61-48, либо 102.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!