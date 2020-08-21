Самолет для возможной транспортировки Навального в ФРГ вылетел из Нюрнберга

Навального могут доставить в Берлин уже сегодня в середине дня или ранним вечером.

Германская сторона направила минувшей ночью самолет для того, чтобы перевезти российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в реанимации одной из омских больниц, на лечение в ФРГ, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации Bild, самолет со специалистами вылетел в Омск в 03:11 (07:11 по Нур-Султану) из Нюрнберга. Навального могут доставить в Берлин уже сегодня в середине дня или ранним вечером.

Организатором рейса выступил правозащитный фонд Cinema for Peace.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова оказать медицинскую помощь Навальному. Германские СМИ сообщали о том, что принять Алексея Навального согласилась известная берлинская клиника Charite.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль будет содействовать переводу Навального в зарубежную клинику в случае соответствующего обращения. Он отметил, что "многие граждане России, хотя в эти дни и закрыты границы (из-за пандемии коронавируса), выезжают на лечение".

В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Омска. Алексей находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается. Для принятия решения о возможности транспортировки Навального собрался консилиум врачей, в состав которого вошли прибывшие в Омск московские специалисты.

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