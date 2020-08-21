Перестрелка в Шымкенте: подозреваемых в убийстве поймали в Алматы

12 августа в Алматы задержаны трое подозреваемых.

10 августа в Шымкенте в одном из ресторанов произошла стрельба, в результате один человек погиб. Полиция искала подозреваемых, и нашла их в Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте МВД РК, 12 августа в Алматы задержаны трое подозреваемых. Всех доставили в Департамент полиции Шымкента. Они дали признательные показания.

14 августа Специализированным следственным судом подозреваемые арестованы на два месяца.

10 августа в Шымкенте в ресторане "Гранд-Прага" произошла стрельба, в результате которой был убит один из посетителей, еще один получил ранение и был госпитализирован. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство" и по статье 287 УК РК "Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия".

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