Мужчину, пытавшегося зарубить топором свою жену, приговорили к 11 годам

Мотивом к совершению столь жестокого преступления стал болезненный развод супругов.

В Туркестанской области к 11 годам осужден мужчина, пытавшийся зарубить топором свою жену, сообщает zakon.kz.

Как оказалось, мотивом к совершению столь жестокого преступления стал болезненный развод супругов. Дело с обвинительным актом в июне месяце направили в прокуратуру, а далее в суд. А уже в августе районный суд приговорил 51-летнего мужчину к 11 годам 3 месяцам лишения свободы.

Напомним, 27 апреля примерно в 9 часов утра на пульт 102 Келесского отдела полиции поступило сообщение от прохожих, о том, что возле школы они обнаружили женщину с рублеными ранами. На место происшествия сразу прибыли руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа , карета скорой помощи. Врачи увезли женщину в больницу. Она находилась в крайне тяжелом шоковом состоянии. Опросить ее было невозможно, врачи запретили любой контакт. Данное преступление вызвало большой общественный резонанс.

Факт покушения сразу же зарегистрировали в ЕРД по ст.24-99. В тот же день оперативники установили личность потерпевшей. Ею оказалась 46-летняя медсестра местной поликлиники. При изучении территории происшествия, на тротуаре следователь с криминалистом изъяли орудие преступления- топор и многочисленные следы крови, обувь потерпевшей. Проведенный подворный обход не дал положительных результатов. Никто ничего не видел. В отделе полициии создали специальную группу из числа оперативников и участковых инспекторов. Сразу же их озадачили на раскрытие. В такой ситуации важно было не упустить время. Оперативники тщательно изучили круг знакомых потерпевшей. В результате полицейские вышли на бывшего мужа пострадавшей, местного жителя, 1969 г.р. Пробили его адрес. Однако по месту жительства мужчины не оказалось.

Они опросили его соседей, которые рассказали, что якобы у них с бывшей женой были натянутые отношения, они то расходились, то сходились. Именно эта деталь заинтересовала оперативников. Установить место нахождение вероятного преступника полицейским помогли камеры видеонаблюдения. Его задержали примерно в течение 5 часов на одной из улиц районного центра. На следующий же день после задержания, суд санкционировал его арест.

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