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Врачи не разрешили вывезти Навального

Он нетранспортабелен.

Фото : Deutsche Welle21 августа 2020, 11:36

Руководство больницы скорой помощи №1 в Омске, где борются за жизнь известного российского оппозиционера Алексея Навального, не разрешили перевозить его в Германию для лечения, передает zakon.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Главный врач посчитал, что состояние Навального нестабильное и он нетранспортабелен. Со своей стороны юрист основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Иван Жданов сообщил, что главврач больницы заявил родственникам о своей неготовности взять ответственность за перевозку Навального.

Из Германии в Россию уже вылетел самолет, чтобы забрать Алексея Навального. Предполагалось, что оппозиционера заберут уже сегодня утром. Его планировали доставить в берлинскую больницу Charite.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии утром 20 августа. Самолет, на котором он летел в Москву, совершил экстренную посадку в Омске, поскольку Навальному стало плохо. Эксперты полагают, что политик стал жертвой отравления. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.


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