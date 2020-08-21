Заседание Бюро Политсовета Nur Otan перенесли
На 25 августа.
Фото : ПМ21 августа 2020, 12:10
Заседание Бюро Политсовета Nur Otan перенесли, передает zakon.kz.
Об этом в twitter сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan", запланированное на 24 августа, переносится на 25 августа текущего года, - написал он.
Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета Nur Otan 24 августа 2020 года.
Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan», запланированное на 24 августа, переносится на 25 августа текущего года.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) August 21, 2020
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