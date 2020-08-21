На 25 августа.

Заседание Бюро Политсовета Nur Otan перенесли, передает zakon.kz.

Об этом в twitter сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan", запланированное на 24 августа, переносится на 25 августа текущего года, - написал он.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета Nur Otan 24 августа 2020 года.

Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan», запланированное на 24 августа, переносится на 25 августа текущего года. — Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) August 21, 2020

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!