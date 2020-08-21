Изгнанного экс-президента Боливии обвиняют в изнасиловании

Сообщается, что предполагаемые отношения между Моралесом и 19-летней девушкой начались в то время, когда она была несовершеннолетней.

Министерство юстиции Боливии возбудило уголовное дело против бывшего президента Эво Моралеса по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Это произошло после того, как в национальных СМИ были опубликованы фотографии 60-летнего экс-лидера с молодой женщиной, которая, как сообщается, была несовершеннолетней в то время.

Бывший президент не прокомментировал эти обвинения.

Эво Моралес был президентом Боливии в период с 2006 по 2019 годы. Сейчас он живет в изгнании в Аргентине. Лидер страны ушел в отставку после массовых протестов, оспаривавших результаты прошлогодних выборов. Находясь в изгнании, Моралес был обвинен в целом ряде преступлений.

Сообщается, что предполагаемые отношения между Моралесом и 19-летней девушкой начались в то время, когда она была несовершеннолетней.

Заместитель министра Гидо Мельгар заявил на пресс-конференции, что фотографии, сделанные с мобильного телефона, принадлежащего одному из родственников женщины, показывают ее во время поездок с Моралесом.

Любопытно, что в то время она была несовершеннолетней, и, как мы все знаем, для того, чтобы несовершеннолетняя могла путешествовать, ей требовалось разрешение родителей, - сказал он.

Ей было 14 лет, когда она якобы начала сопровождать экс-президента в поездках.

По словам Мельгара, также расследуется роль семьи молодой женщины в том, что они якобы "позволили" Моралесу путешествовать с девушкой.

Мельгар добавил, что правительство не знает, где находится девушка. Но у него есть доказательства посещения семьей девушки Аргентины, где живет Моралес.

По боливийскому законодательству изнасилование карается тюремным заключением на срок от двух до шести лет, а торговля людьми - на срок до 15 лет.

Эво Моралес занимал пост президента Боливии почти 14 лет. Родившись в сельской деревне в западном регионе Оруро в семье из группы Аймара, он стал первым лидером из коренных народов страны. Коренные народы составляют около двух третей населения страны.

С тех пор как он пришел к власти, бедность снизилась с 38% в 2006 году до 17% в 2018 году. Однако критики заявляли, что уровень бедности снова вырос в последние два года его пребывания на посту. После спорного решения Конституционного суда отменить ограничения президентского срока, Моралес баллотировался на четвертый срок подряд в октябре 2019 года.

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