Появились результаты проверки траты средств на строительство курорта "Кок-Жайляу"

В ходе проверки были выявлены "отдельные факты нарушения законодательства".

Заместитель председателя комитета внутреннего государственного аудита по городу Алматы Ержан Мынжасаров на брифинге в СЦК рассказал, что уже имеются результаты проверки расходования денег, выделенных на строительство курорта "Кок-Жайляу". Однако, какие были выявлены нарушения в ходе строительства, он затруднился назвать, передает корреспондент zakon.kz.

Данный факт имеет место быть. Это было зимой. Поступило поручение от департамента Агентства по антикоррупционной службе - провести проверку всех средств, использованных, израсходованных на строительство "Кок-Жайляу". К сожалению, в зимний период невозможно было в горную местность осуществить выезд и контрольный обмер. Насколько мне известно, при наступлении благоприятных условий уже были произведены соответствующее аудиторское мероприятие. Выявлены отдельные факты нарушения законодательства. Материалы переданы в правоохранительные органы, то есть конкретно в департамент Агентства антикоррупционной службы по городу Алматы для принятия процессуального решения, - сказал Мынжасаров.

Вместе с тем он затруднился ответить на вопрос, какие конкретно нарушения были выявлены.

Прошу прощения, мне сейчас неизвестно, какие нарушения. Если позволите, в письменном виде предоставим информацию, более подробную и детальную, - пообещал заглавы комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!