В Алматы вылечили пациента с 88% поражением легких

Мужчина поступил в ЦКГБ в тяжелом состоянии.

Врачи Центральной городской клинической больницы города Алматы вылечили пациента с 88% поражением легких. Врачи спасли жизнь 59-летнему пациенту, у которого практически отказали легкие из-за коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в филиале НАО "Фонд социального медицинского страхования" по городу, сообщает zakon.kz.

Житель южной столицы Владимир Шестаков боролся за жизнь больше месяца, 2 недели из которых он лежал в реанимации с острой формой двусторонней пневмонии. В те дни его состояние оценивалось как тяжелое.

Об этом случае рассказала дочь пациента Ольга Чистякова, оставив благодарность врачам больницы через приложение Qoldau 24/7 Фонда соцмедстрахования. Несмотря на то, что приложение запустили недавно, оно послужило отличным каналом для обратной связи с пациентами. Всего с начала года через приложение поступило порядка 700 благодарностей, - говорит директор филиала ФСМС по городу Алматы Тлеухан Абилдаев.

По словам Ольги, ее отец заболел 25 июня 2020 года. Изначально пациенту поставили диагноз ОРВИ и назначили лечение в виде капельниц и таблеток, но состояние так и не улучшилось. При последующем диагностировании у него выявили тяжелую пневмонию с поражением легких более 88%, а ПЦР-тест на COVID-19 дал положительный результат. Пациента на скорой повезли в Госпиталь МВД, где он лежал в реанимации две недели.

Далее врачами госпиталя было принято решение перевезти его в ЦГКБ. Перевезли и начались самые настоящие чудеса. Нам очень повезло что мы попали именно в эту больницу. Врачи практически сразу сказали, что они его выходят и поставят на ноги. 28 июля папу выписали из больницы в отличном состоянии. Медики, которые там работают имеют золотые руки, а знания, которыми они обладают бесценны. Сейчас папа самостоятельно дышит и все это после такого поражения легких, - выражает свою благодарность Ольга Чистякова.

Как отмечает сам лечащий врач Мынжан Менлибеков, пациент поступил в ЦКГБ пациент поступил к ним в тяжелом состоянии.

Нужно отметить, что при коронавирусной инфекции основным осложнением является вирусная пневмония, которая всегда протекает тяжело. Без кислородной поддержки у пациента поражение легких достигало до 97%. Мы сразу начали медикаментозное лечение и кислородную оксигенацию. В результате лечения состояние пациента значительно улучшилось, - прокомментировал М.Менлибеков.

Всего по данным филиала по городу Алматы в период с 3 марта по 28 июля 2020 года для оказания медицинской помощи в рамках борьбы с коронавирусом были привлечены 26 медицинских организаций, в том числе инфекционного профиля - 21, провизорного профиля – 17, карантийного профиля – 1. В данных стационарах всего пролечено 29 667 случаев на сумму более 3,2 млрд тенге.

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