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Новозеландцем года может стать кот

Кот Миттенс стал знаменитостью после того, как жители столицы стали документировать его приключения и похождения по городу.

Фото : CNN21 августа 2020, 13:54

Знаменитый кот из Веллингтона, Новая Зеландия, баллотируется на звание новозеландца года. Основные соперники - премьер-министр Джасинда Ардерн и генеральный директор службы здравоохранения Эшли Блумфилд, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Ежегодная премия от Kiwibank награждает деятелей из числа политиков, СМИ, здравоохранения и культуры.

Кот Миттенс стал знаменитостью после того, как жители столицы стали документировать его приключения и похождения по городу. Миттенс даже имеет свою страницу в Facebook с более чем 52 тысячами подписчиками.

Музей Веллингтона также посвятил мини-выставку Миттенсу и его приключениям под названием "Floofy and Famous".

В мае мэр Веллингтона Энди Фостер вручил Миттенсу ключ от города. Эту честь ранее оказывали режиссеру "Властелина колец" Питеру Джексону.

Среди других номинантов на звание новозеландца года - микробиолог Сьюзи Уайлс, законодатель Хлоя Сворбрик и журналист Патрик Гоуэр.

В этом необычном году мы знаем, что у каждого есть герой. Вы видели их в действии, вы слышали их, вы живете с ними - эти невероятные новозеландцы заслуживают признания, - сказала представительница премии Мириама Камо.

Финалистов премии назовут в декабре Победители будут объявлены 18 марта 2021 года.


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