Звериная жестокость: как прекратить издевательства над животными в Казахстане

Способны ли остановить живодеров ужесточение наказания и введение экологического образования в школах.

В последнее время практически изо всех уголков Казахстана поступают сообщения и видеоролики о фактах жестокого обращения с животными и в целом с живой природе. Цинизм и бессердечие живодеров буквально шокируют, и уже не просто вызывают возмущение у рядовых казахстанцев, но и заставляют государство принимать меры для искоренения подобных явлений в виде ужесточения наказания за такие деяния и введения экологического образования в школах. О том, насколько могут быть действенны эти меры, что толкает детей и взрослых людей на проявление жестокости к животным, поддается ли подобное поведение психологической коррекции или же это психическая патология, которую нужно лечить с помощью психиатра, попытался выяснить журналист zakon.kz, побеседовав с известным казахстанским психологом Натальей Санаровой.

Уже второй день казахстанцы горячо обсуждают в социальных сетях видеоролик, отснятый очевидцем в Алматинской области. На кадрах видно, как грузовик, едущий по автотрассе, тащит за собой привязанную за лапу мертвую собаку. Водителя грузовика полицейские все же нашли, но он утверждает, что нашел мертвое животное на обочине и таким образом хотел оттащить его в другое безлюдное место. Правдивость этой истории проверяет полиция, но за последнее время подобные видео с издевательствами над животными появляются в Казнете все чаще.

Так, в Атырау мужчина, едва не задушил собаку дверцей холодильника. В Нур-Султане малолетний ребенок выбросил из окна верхнего этажа котенка, а взрослый мужчина закрыл щенков в плотных мешках и оставил умирать в кузове машины. В Мангистауской области камнями и палками забили тюленя. Этот список можно продолжать еще долго, а вот привлечь живодеров к серьезной ответственности не позволяет закон. По статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными" штрафуют всего на 10 тысяч тенге, а в особых случаях могут отправить на общественные работы или арестовать на месяц. Да и то не всегда. Например, уголовное дело в отношении душившего дверцей холодильника Атыраусца сначала возбудили, потом прекратили, потом (под давлением общественности) снова возобновили, но чем закончится эта история, до сих пор непонятно.

Чтобы хоть как-то защитить животных от жесткого обращения, в Казахстане разработан законопроект, который будет вносить изменения в действующее законодательство, в том числе в области ветеринарии, КОАП и в Уголовный кодекс, предусматривая наказание для живодеров вплоть до лишения свободы. И, как утверждают в Комитете лесного хозяйства и животного мира, этот законопроект находится на особом контроле и до конца года попадет на рассмотрение в Мажилис.

Вместе с тем, по поручению главы государства в Казахстане будет внедряться экологическое образование, которое призвано еще с младших классов школы повышать экологическую культуру казахстанцев. Как сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, экологическое воспитание включает в себя понятия ответственности, человечности и добра. По его словам, была проанализирована текущая программа обучения и подготовлено несколько решений. Большинство из них будет реализовано в этом году. Также он отметил, что в этом направлении должны работать разные учреждения, но роль и место образовательных учреждений уникальны.

В общем, государством принимаются определенные меры для искоренения случаев живодерства и прививания навыков бережного отношения к живой природе. Но вот насколько действенны эти меры?

Как считает психолог Наталья Санарова, такое новшество в школьной программе как экологическое образование, несомненно, полезно и нужно. Потому что эти основы нужно закладывать с раннего детства. И если ребенку всего этого не рассказывают и не объясняют дома, то соответствующие знания он должен получать в школе, чтобы выработать в себе сострадательное отношение к окружающему миру и животным.

Примерно до девяти лет у человека формируется критическое мышление. И многие знания и установки, полученные до этого возраста, заходят в подсознание ребенка и потом являются жизненными программами уже взрослого человека. Поэтому очень важно с начальных классов рассказывать ребенку о том, что такое животное, что такое растение, что такое планета Земля и что такое экосистема. Как к ним относиться и взаимодействовать. Почему нужно сажать деревья, а не вырубать их. Насколько правильно бережно относиться к жизни живых существ вокруг нас, и насколько важно все это сберечь и сохранить. То есть, если с детства закладывать у детей правильную модель поведения, то через какое-то время мы вырастим поколение людей более настроенных на понимание процессов, которые происходят на земле, на бережное отношение к этой планете, – сказала Наталья Санарова.

Что же касается ужесточения наказания за жестокое обращение с животными, то, по ее мнению, это может быть действенной мерой для взрослых людей. Но вряд ли это стоит распространять на детей.

Конечно, жестокое отношение к животным должно пресекаться. И помимо уголовного наказания однозначно должно подлежать определенной коррекции поведение уже с помощью психиатра. Но если мы говорим о детях, издевающихся над животными, то исходя из собственной практики, могу сказать, что в большинстве случаев они понимают, что делают и потом не могут никому об этом сказать, так как им стыдно. И зачастую они это делают, потому что с ними плохо обращаются родители, старшие братья, сестры, бабушки, дедушки – в общем, их близкие. И получается, что ребенок выплескивает всю эту агрессию на существ, которые слабее его. Это могут быть младшие братья, сестры, другие дети или животные. А может быть родители или кто-то из близких сами показали ему такой пример жестокого поведения. Ведь ребенок рождается, как чистый лист, и глядя на взрослых решает, как себя вести, копирует эту модель и потом проносит ее в жизнь. Поэтому здесь необходимо выяснить, что происходит в семье этого ребенка. А если мы ужесточим наказание и будем помещать таких детей в колонии для несовершеннолетних, проблемы это не решит. Здесь нужна психологическая, а возможно и психиатрическая помощь, чтобы помочь ребенку выбраться из этой ситуации. То есть со взрослыми нужно одними методами работать, а с детьми по-другому, – считает психолог.

Она дополнила, что со взрослыми людьми всегда уже очень сложно работать, поэтому при первых тревожных признаках, нужно с раннего детства этим заняться и правильно психику человека сформировать. Ведь, если не поработать психологически с таким ребенком, не выяснить в чем причина его жестокости и не провести психокоррекцию, то потом этот человек может переключиться уже на людей, став серийным убийцей, маньяком-насильником и т.п. Об этом свидетельствуют результаты многочисленных ученых исследований.

Также, по ее мнению, еще одним фактором, способным выработать тягу к жестокости у детей, являются современные компьютерные игры и фильмы, пропагандирующие насилие. Ведь зачастую киногерой, позиционируемый, как положительный, может с особой жестокостью убить сотню людей, которые представлены злодеями. И у игрока или зрителя это вызывает лишь положительные эмоции.

То есть у ребенка складывается впечатление, что это нормально людей убивать ради какой-то своей выгоды. А ведь маленький ребенок, лет до девяти, когда смотрит фильм, еще не различает, где реальность, а где вымысел, а просто погружается в сюжет фильма. Сцены насилия для него уже становятся нормой и неизвестно, во что это может вылиться в будущем. Поэтому нужно чтобы строго соблюдались ограничения, и если фильм предназначен для аудитории 16+, то ребенок не должен его смотреть, и за этим тоже должен быть строгий контроль. Конечно, в кинотеатрах это сейчас практикуется, но как я заметила, соблюдается не всегда и не везде, – подытожила Наталья Санарова.

Владимир Демидов

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