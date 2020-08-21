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Автомобиль выскочил на встречку и проехал на красный в Таразе

Водитель заплатит штраф.

Фото : кадр из видео21 августа 2020, 14:23

Водителя, грубо нарушившего ПДД, выявили с помощью камер ЦОУ в Таразе, сообщает zakon.kz.

Как выяснилось, водитель совершил нарушения по трем статьям Административного Кодекса, а именно ст. 590 ч. 1 и ч.10 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", и ст. 596 ч. 3 "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

По всем нарушениям сотрудники полиции выписали водителю административные протоколы.


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