Хватит ли учителей для дежурных групп в школах Алматы

Учителей достаточно.

Заместитель руководителя Управления образования города Алматы Кайрат Жуманов рассказал, хватит ли в Алматы учителей для дежурных групп, передает zakon.kz.

По его словам вопрос был взят на контроль.

У нас на сегодня вакансии все закрыты. Потребности в учителях нет. Для дежурных групп с учетом расписания каждая школа делает таким образом, чтобы расписание не совпадало, и делится на смены на подсмены. Каждое время разные классы и учителя. Учителей будет достаточно, - сказал он.

Кроме этого, он пояснил, будут ли проводиться в дежурных группах все предметы из программы.

По предметам. Есть методические рекомендации МОН РК. В дежурных группах будут преподаваться основные уроки. Такие уроки как физкультура будут проводиться онлайн. В режиме дежурных групп они проводиться не будут, - отметил он.

Также Жуманов подчеркнул, что для онлайн-занятий и занятий в дежурных группах родителям не нужно приобретать школьную форму.

Требований по единой форме в момент дистанционного обучения нет. Но есть требования по опрятному виду. В этом году покупать форму ученикам нет необходимости. То же самое касается дежурных групп - опрятный чистый вид без школьной формы, - сказал Жуманов.

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