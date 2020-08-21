В Алатауском районе Алматы провели ребрендинг сервисного акимата

Жители района получили возможность решить сразу несколько вопросов в разных сферах деятельности, избегая посещения нескольких различных инстанций.

В Алатауском районе провели ребрендинг сервисного акимата. Благодаря "Open-Alatau" жителям оперативно оказываются услуги и консультации специалистов сферы образования, здравоохранения, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, ЖКХ и других социально значимых сфер деятельности, сообщает zakon.kz.

Обновленный сервисный акимат оснащен зонами комфортного ожидания, технически оснащенными рабочими местами, установлены информационные стенды, конференц-зал для проведения разного формата образовательных и деловых мероприятий. Также предусмотрен детский уголок, где посетителям с детьми позволят оставить ребенка, до получения услуги.

Переход акиматов в формат Open-space является открытой и прозрачной формой для диалога с услугополучателем, что способствует повышению доверия граждан к институтам государственной власти и формирования антикоррупционной культуры.

Это уникальная площадка, где есть возможность получать государственные услуги в одном здании. Горожанам предоставлены все удобства. Наличие фронт-офисов, это доказательство того, что барьеров между госорганами и гражданами становится все меньше, - отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Данияр Таумурат.

Использование такой технологии отвечает всем требованиям современной антикоррупционной политики. На сегодняшний день в городе действуют 7 аналогичных открытых пространств.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!