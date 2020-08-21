В двух районах Алматы отключат холодную воду

Вода будет перекрыта 26 и 27 августа.

В Алматы 26 августа с 9 до 20 часов будет перекрыта подача холодной воды в жилые дома, расположенные в Медеуском районе, передает zakon.kz.

Так, холодной воды не будет в домах на улицах Ахундова, Беимбета, Бестужева, Блока, Гурилева, Кабилова, Каратальская, Клубная, Лисаковского, Менделеева, Набережная, Погодина, Полетаева, Рубцовская, Сазановская, Сарбайская, Сырдарьинская, Таирова, Татибекова, Титова, Тюленина, Уштобинская, Халиулина, Чаплина, Щучинская, Экибастузская.

Кроме того, 27 августа с 1 часа ночи до 20 часов подачу холодной воды ограничат в жилые дома и административные здания, расположенные в Турксибском районе на территории микрорайонов Атырау-1, Нуршашкан, жилого массива в районе аэропорта, а также в посёлке Бесагаш Алматинской области.

Введение ограничений по услуге холодного водоснабжения необходимо для подключения к магистральных сетям новых водопроводов. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сказали в ГКП "Алматы су".

Телефон для справок: 274-66-66.

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