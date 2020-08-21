МВД: Регистрация автомобиля из Армении не потребует "существенных платежей"

Регистрационный сбор составит 12 тысяч тенге.

На брифинге в СЦК заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов рассказал, где и как можно пройти регистрацию автомобиля, ввезенного из Армении, передает корреспондент zakon.kz.

При регистрации авто из Армении в рамках данного постановления не требуется оплата ряда существенных платежей, сборов за первичную регистрацию, утилизацию, таможенных пошлин. Чтобы зарегистрировать автомобиль, необходимо уплатить регистрационный сбор - это меньше 12 тысяч тенге; представить документы, удостоверяющие личность, и на автомобиль с нотариально заверенным переводом, сдать на бессрочное хранение выданные на автомобиль в Армении техпаспорт и госномер, - сказал Тусупов.

Он добавил, что регистрация проводится в центрах обслуживания населения, для удобства граждан работа данных ЦОНов организована без предварительного бронирования и в выходные дни.

Там же, в архивах ЦОНов, осуществляется хранение техпаспортов и госномеров, присвоенных в Армении. Хранение осуществляется бессрочно, данные документы и госномера могут быть получены гражданами при первом обращении, по их требованию, - отметил зампредкомитета.

По его словам, сроки эксплуатации зарегистрированных в Казахстане транспортных средств никак не ограничиваются, и определяются только по волеизъявлению собственников транспортных средств.

Если гражданин захочет снять с учета свой автомобиль, он должен уплатить налог на транспорт за текущий период, сдать казахстанские номера и техпаспорт, получить обратно в спецЦОНе армянские техпаспорт и госномер, - заключил Тусупов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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