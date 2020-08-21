Паратанцы. Расширяя возможности

17-летняя школьница из Павлодара выиграла мини-грант для участия в конкурсе в категории "паратанцы".

В Казахстане реализуется проект "Организация мероприятий по поддержке творческой молодежи", который направлен на присуждение грантов молодым и талантливым людям с целью создания условий для выявления и поддержки одаренной молодежи, в том числе из социально-уязвимых слоев населения.

Социальный проект реализуется общественным объединением "Реабилитационный центр инвалидов Логос-Караганда" в рамках государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

Алина Петухова, 17-летняя школьница из Павлодара выиграла мини-грант для участия в конкурсе в категории "паратанцы". Девочка занимается ими уже около 5 лет.

Увидев объявление об этом конкурсе, мы с дочерью решили подать заявку, - рассказала мама девочки Оксана.

Далее с ними связались организаторы и сообщили, что Алина выиграла грант. Стоит отметить, что по итогам социального проекта будут определены 30 победителей на республиканские конкурсы, которые получат мини-грант по 200 тысяч тенге, а также 20 победителей на международные конкурсы, которые получат по 700 тысяч тенге.

Деньги планируем потратить на костюм для выступлений, хорошего тренера и хореографа. Нам нужно будет музыкальное сопровождение и хорошее освещение для танцевального номера, - отметила мама Алины.

Как отмечает мама девочки, благодаря подобным социальным проектам у казахстанской молодежи есть шанс реализовать себя и быть замеченными на большой сцене.

Данный грант позволит Алине снова выступить на сцене, а это много значит для нее. Конкурс в котором она примет участие также дает возможность людям в инвалидных колясках, знакомиться и общаться, - считает она.

По словам мамы, участие в данном проекте станет еще одной ступенью в становлении карьеры девочки.

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