В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 70-100 %.

22 августа объявлено штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 23 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза, ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Акмолинской области ожидаются местами гроза, туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Утром и днем ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, туман. В Петропавловске ожидается гроза.



В Кызылординской области утром и днем на северо-западе ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.



В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, град, ветер северный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 70-100 %.

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