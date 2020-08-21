Врач рассказал о диагнозе Навального

Ядов или их следов в крови и моче Алексея Навального не выявлено.

Ядов или их следов в крови и моче Алексея Навального не выявлено, передает zakon.kz.

Об этом сообщил заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, пишет РИА Новости.

По словам Калиниченко, полный диагноз Навального практически известен, но разглашать его нельзя.

Мы говорим сейчас о различных возможностях отравления. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено в крови или моче... ...Поэтому в настоящее время диагноз "отравление", наверное, где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление, — уточнил медик.

Омские и московские медики продолжают исследования. По предварительным данным, для составления полной картины потребуется еще двое суток. О предположительном диагнозе известно жене Навального и его брату.

Ранее Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщал, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих.

Телеграм-канал Mash процитировал главврача омской больницы Александра Мураховского: "Этот химический компонент, который присутствует в пластиковых стаканчиках, из которых мы пьем. Этот компонент найден не в крови". Врач предположил, что именно это имела ввиду транспортная полиция, говоря о яде, найденном в организме Навального. Но, по словам Мураховского, вещество было взято не в организме, а с поверхности кожи и одежды.

Есть рабочие диагнозы. Основной из этих рабочих диагнозов, к которому мы склоняемся, — это нарушение углеводного баланса. То есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолёте, что вызвало потерю сознания, - сказал Мураховский.

20 августа самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. состояние Навального оценивали как стабильно тяжелое, он находится в коме.

По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что перед полетом Навальный не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании S7, он ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. На предоставленных видеозаписях видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.

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