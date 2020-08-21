Аймагамбетов высказался о казахстанской вакцине от COVID-19

Казахстанские ученые показали свою состоятельность.

Министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов высказался об отечественной вакцине от COVID-19, передает zakon.kz.

По его словам, пандемия, современные процессы геополитики и глобальной экономики показали, что потенциал ученых, результативность их исследований является не только ресурсом устойчивого развития государства, но и вопросом безопасности и выживания человечества.

Наиболее активно это проявилось в связи с пандемией и гонкой за вакциной.

Отрадно, что наши ученые показали свою состоятельность. Мы гордимся работой наших коллег по разработке вакцины. Наши инактивированная и субъединичная включены в реестр Всемирной организации здравоохранения. По инактивированной вакцине закончили доклинические испытания. Порядка 25 дней назад наши коллеги - разработчики добровольно вакцинировались. Мы видим по иммуноглобулину M и G видим очень взрывной рост антител. По результатам доклинических испытаний мы смотрели вопросы пирогенности аллергенности вакцины. Предварительные результаты очень хорошие, - прокомментировал министр безопасность вакцины.

Он напомнил, что на базе научно-исследовательского института проблем биологической безопасности начато и ведется строительство биофармацевтического завода по выпуску имуннобиологических препаратов по стандарту GMP.

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