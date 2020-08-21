Владельцев армянских авто с "перекинутым" рулем обяжут получать свидетельство о безопасности

Речь идет о переоборудованных автомобилях с правосторонним рулем управлением на левостороннее.

МВД РК внесло норму о необходимости получения свидетельства по безопасности автомобиля, переоборудованного с правого руля на левый. По большей части это относится к автомобилям, завезенным из Армении, передает zakon.kz.

МВД внесло норму о необходимости для получения "желтых номеров" на автомобили, ввезенных из Армении и заранее переоборудованных из правого на левый руль, имеющих идентификационый номер не менее 17 знаков, (должны – ред.) в обязательном порядке предоставлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства БКТС, - сообщил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Серик Кусаинов на брифинге.

Вместе с тем он отметил, что сейчас для получения "желтых номеров" на транспорстные средства с армянскими номерами с изначальным левосторонным расположением руля и имеющие 17-значный идентификационный номер не требует предоставления БКТС. Такие автомобили регистрируют с мая месяца.

В то же время он отметил, что автомобиль является источником повышенной опасности, а переоборудование ТС с правосторонним расположением органов управления на левосторонний является одним из самых сложных изменений в его конструкцию и потому нет уверенности, что эксплуатация такого авто на наших дорогах будет безопасной.

Нет гарантии, что переоборудование проводилось в авторизованных армянских сервисных центрах, а не кустарным способом. Следовательно, нужно проводить оценку соответствия таких автомашин, - пояснил зампредседателя комитета.

Он рассказал, что, к примеру, в Атырауской области на трассе произошло опрокидывание такого автомобиля, повлекшее смерть пяти человек.

В результате консультаций помимо предоставления БКТС таких автомашин нами, МВД, предложен альтернативный вариант проверки безопасности осуществленного переоборудования рулевого управления. Предложено фокусировать испытание на этом моменте, а не проверять всю автомашину, - отметил он.

Для реализации такой возможности Комитет внес поправки в нацстандарт СТРК 1418.

По его словам, в настоящее время провести проверку безопасности транспортного средства в соответствии с данным нацстандартом и выдать документ о безопасности переоборудованного автомобиля могут в испытательном центре костанайского филиала АО "НаЦЭкС" и испытательном центре ТОО "Гылыми Зерттеу Орталыгы Алматы-Стандарт".

В Костанае стоимость такой процедуры составляет около 15 тысяч тенге.

Из Алматы сообщили, что тоже заканчивают свои внутренние организационные процедуры, и в понедельник готовы обслуживать заинтересованных граждан, - сказал Серик Кусаинов.

При этом он отметил, что, исходя из того, что наибольшая скученность транспортных средств с армянскими номерами находится в западной части страны, Комитет предложил крупнейшему субъекту аккредитации АО "Наццентрэкспертизы" проявить коммерческую инициативу и расширить свою аккредитацию по этому направлению.

Также испытательная лаборатория столицы выразила заинтересованность в проведении такой экспертизы.

В итоге, по словам Кусаинова, согласно внесенных 18 августа изменений в приказ МВД от 2 декабря 2014 года, владелец транспортного средства с армянскими номерами с перенесенными органами управления с правосторонних на левостороннее расположение имеет два варианта:

- получить протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства в соответствии с требованием названного СТРК, таких испытательных лабораторий в нашей стране две и они проводят оценку соответствия только в части правильности переоборудования рулевого управления;

- получить БКТС, когда владелец должен подтвердить соответствие своего ТС требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

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