Около 30 руководителей наказали за нарушение прав учителей

За привлечение педагогов к несвойственным обязанностям предусмотрена административная ответственность.

Около 30 руководителей в сфере образования привлекли к ответственности за нарушение прав педагогов. Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что министерством был подписан приказ об освобождении педагогов от несвойственных обязанностей, но, несмотря на это, есть те, кто его нарушает.

Учитель должен заполнять ежедневно только два документа, от всех остальных документов мы коллег освободили. За нарушение данного приказа предусмотрена административная ответственность. Мы будем безжалостно наказывать тех руководителей или иных должностных лиц, которые нарушают эти правила. За короткое время около 30 руководителей наказали и привлекли к административной или дисциплинарной ответственности. За нарушение прав педагогов мы привлекаем к ответственности и родителей. Вся эта работа будет продолжена, - сказал Асхат Аймагамбетов во время пленарного заседания Республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки.

Так, по всему Казахстану начнут работать советы по защите прав педагогов. Один из них уже запустили в пилотном режиме в Нур-Султане.

Мы считаем, что педагоги должны заниматься только основной функцией - обучением детей. Привлечение к несвойственным функциям недопустимо. На сегодня все эти нормы есть, механизмы по реализации на практике также имеются. Теперь мы дополнительно в качестве механизма предлагаем советы по педагогической этике. Их главная задача - защита прави законных интересов наших педагогов, - добавил глава МОН.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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