Токаеву доложили о подготовке к открытию новой сессии Парламента

Президент обратил внимание на важность законодательного закрепления новых антикоррупционных инициатив.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президент обсудил со Спикером Сената вопросы подготовки к открытию новой сессии Парламента. Глава государства также был проинформирован об основных результатах деятельности верхней палаты за прошедшую сессию.

По словам Спикера Сената, депутатским корпусом был полностью законодательно обеспечен пакет политических реформ, после тщательной проработки приняты важнейшие законы о здоровье народа, статусе педагога, ветеранах, а также поправки, касающиеся поддержки граждан и бизнеса во время пандемии. В ходе предстоящей сессии деятельность Сената будет сфокусирована на осуществлении стратегии посткризисного развития Казахстана.

Маулен Ашимбаев также сообщил Касым-Жомарту Токаеву об итогах прошедших выборах сенаторов, региональных поездках и текущей деятельности парламентариев.

Президент отметил необходимость качественной и оперативной законодательной реализации инициатив, направленных на восстановление экономического роста и повышение качества жизни казахстанцев. Как подчеркнул Глава государства, роль Сената заключается в тщательной проработке каждого законопроекта, а также в отстаивании принципиальных позиций государства и общенациональных интересов при принятии законов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность законодательного закрепления новых антикоррупционных инициатив, целью которых является искоренение коррупции и повышение доверия населения к работе государственного аппарата.

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