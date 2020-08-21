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Новую систему подготовки учебников внедрят в Казахстане

Весь процесс необходимо переориентировать и модернизировать.

Фото : Pixabay21 августа 2020, 16:11

Министр образования Асхат Аймагамбетов заявил, что в стране полноценно будет внедрена новая система подготовки учебников, передает zakon.kz.

По его словам, эта проблема поднималась давно и неоднократно.

Мы должны признать тот факт, что в учебниках есть недостатки. В целом сама система несовершенна. Но нельзя говорить, что вина полностью на издательствах, авторах или других группах, - сказал Аймагамбетов.

Министр отметил, что весь процесс необходимо переориентировать и модернизировать.

Мы эту работу в настоящее время провели. Работа по учебникам начинается с государственного общеобязательного стандарта, типовых планов и программ. Далее вопросы экспертизы апробации и подготовки и обучения авторов, дальнейшей работы по изданию. Все эти бизнес процессы в настоящее время будут реализовываться в новом формате. Мы обучаем авторов и экспертов, которые создают и допускают учебники к использованию в школах. Законодательно устанавливаем требования к качеству учебников, прохождению апробации и мониторинга применения учебников, - перечислил министр.


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