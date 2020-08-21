На сегодня сумма отраженных бюджетов на интерактивной карте составила 523,3 млрд тенге или 82 %.

Ряд управлений и акимат района столицы не предоставили сведения в интерактивную карту открытых бюджетов, сообщила на онлайн совещании в Antikor Ortalygy первый заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции Нур-Султана Жазира Жылкышиева, передает корреспондент zakon.kz.

С 2018 года в столице функционирует проект интерактивной карты открытых бюджетов. Мы не раз обсуждали реализации данного проекта с акимом столицы, неоднократно давались поручения по заполнению и ведению данного инструмента, - напомнила Жылкышиева.

По ее словам, на сегодня сумма отраженных бюджетов на интерактивной карте составила 523,3 млрд тенге или 82 % от объема бюджета города.

Неплохо, но хотелось бы, чтобы 100 % был бюджет отражен. Сведения по бюджету не представлены управлениями транспорта, по делам религий, финансов, жилья и жилищной политики, цифровизации госуслуг, топливно-энергетического комплекса и аппаратом акима района Байконыр, - отметила замглавы департамента.

Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула напомнил, что на прошедшем 19 августа совещании главой государства были озвучены ряд инициатив, направленных на снижение коррупционных рисков в деятельности государственных органов.

Дано поручение антикоррупционной службе информировать Президента о пассивных руководителях, не имеющих достойных антикоррупционных инициатив, - отметил Шынгыс Кабдула.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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