Тайжан и Ашимбаев вышли из Нацсовета общественного доверия

В состав включены новые люди.

В составе Национального совета общественного доверия произошли изменения, передает zakon.kz.

В состав Национального совета вошли новые представители гражданского общества – председатель Общественного объединения инвалидов "Центр независимой жизни "Дос" Дина Ердилдинова, генеральный директор телеканала Atameken Business Канат Сахарьянов, журналист, блогер Оркен Кенжебек, медиа эксперт Максим Рожин, социальный предприниматель Эмин Аскеров, - сообщается на странице Акорды в Facebook.

Также из состава Нацсовета выведены Данияр Ашимбаев, Мухтар Тайжан, Сейдахмет Куттыкадам, Багдат Мусин и Жанибек Кожык.

Национальный совет общественного доверия был создан 12 июня 2019 года по инициативе Касым-Жомарта Токаева. В состав Национального совета входят представители различных политических партий и общественных объединений, неправительственных организаций, СМИ, известные общественные деятели, правозащитники, ведущие казахстанские эксперты.

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