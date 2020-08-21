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Лукашенко обвинил США в организации "заварушки" в Беларуси

Страны Запада хотят устроить балто-черноморский коридор и Беларусь осталась последним звеном, считает Александр Лукашенко.

Фото : БелТА21 августа 2020, 18:06

Специальный центр под Варшавой занимается организацией протестных действий в Беларуси, а контролируют весь этот процесс США. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с работниками агрокомбината Дзержинский, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались, - сказал Лукашенко.

Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так – сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно, - добавил глава республики.


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