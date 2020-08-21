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Антикор начал досудебное дело в отношении главы одного из управлений аппарата акима СКО

Они подозреваются в получении взятки в размере 2 млн 600 тысяч тенге.

Фото : Pixabay21 августа 2020, 18:11

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений Аппарата акима СКО и его заместителя, передает zakon.kz.

Они подозреваются в получении по предварительному сговору взятки в размере 2 600 000 тенге от директора подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при их фактическом невыполнении.

Должностные лица задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в ИВС УП Петропавловска.

Остальные обстоятельства в интересах следствия разглашению не подлежат.


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