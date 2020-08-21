В Минобороны увеличилось число коррупционеров - Антикор

Военные чаще стали заниматься взяточничеством и хищениями.

В Министерстве обороны в этом году увеличилось количество коррупционных преступлений. Военные чаще стали заниматься взяточничеством и хищениями. Об этом сказали в Антикоррупционной службе, передает zakon.kz.

На брифинге следователь по особо важным делам первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что в оборонном ведомстве типичным проявлением коррупции является взяточничество и хищение и бюджетных денег.

По сравнению с предыдущим годом за 7 месяцев этого года практически втрое увеличилось количество уголовных дел. Если год назад за полгода зарегистрировали 11 преступлений, то в этом году за 7 месяцев зафиксировали 31 преступление.

К примеру, только за истекшую неделю антикоррупционщики Алматы изобличили начальника направления сил воздушной обороны Центра военных представительств, бывшего заместителя начальника Департамента кадров и командира взвода курсантов Военно – инженерного института радиоэлектроники и связи.

Они подозреваются в том, что систематически через посредников – офицеров организовали кадровый бизнес по переводу военнослужащих в войсковые части Алматы из других регионов.

Взятка варьировалась от 800 тыс. до 1,1 млн тенге за перевод одного военнослужащего.

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