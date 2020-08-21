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Бывшего главу Управления строительства Актюбинской области подозревают в хищении 60 млн тенге

По данным Антикоррупционной службы деньги были выделены на строительство школы в Мугалжарском районе.

Фото : Pixabay21 августа 2020, 18:27

Следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о выявленных коррупционных факта за неделю, передает корреспондент zakon.kz.

Так, Антикоррупционной службой по Актюбинской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области".

Он подозревается в хищении 60 млн тенге по предварительному сговору с руководителем подрядной организации, которые были выделены на строительство школы в Мугалжарском районе по государственной программе "Нұрлы жол", - сообщил Данияр Бигайдаров во время прямого эфира.


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