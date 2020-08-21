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Подробности задержания замглавы ДЭР Кызылординской области рассказали в Антикоре

Как отметил следователь антикоррупционной службы, путем обмана совместно с доверенным лицом он завладел денежными средствами в размере 10 млн тенге.

Фото : Pixabay21 августа 2020, 18:33

Замглавы Департамента экономических расследований Кызылординской области подозревается в коррупции, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Алматы по подозрению в коррупции изобличены заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Кызылординской области и его доверенное лицо, которые в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели денежными средствами предпринимателя города Алматы в сумме 10 млн тенге, под предлогом снятия и разблокировки банковских счетов, — сообщил Бигайдаров.

Он добавил, что последние задержаны с поличным при получении от предпринимателя денежных средств в сумме 10 млн тенге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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